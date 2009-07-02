Корвет «Тернопіль» візьме участь в операції НАТО

Корвет Військово-Морських Сил України «Тернопіль» у жовтні поточного року візьме участь в операції НАТО «Активні зусилля» у Середземному морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив командувач українських ВМС адмірал Ігор ТЕНЮХ на прес-конференції у Севастополі. За

За словами І.ТЕНЮХА, тоді як у зв’язку з недофінансуванням ВМС України на початку поточного року плани бойової підготовки флоту моряками були скореговані, «виконання завдань по плану боротьби з тероризмом в операції «Активні зусилля» залишається в силі, і Військово-Морські Сили України готують корабель, який буде брати участь в цій операції, запланованій на жовтень поточного року. Ці плани не змінюються».

Як додав адмірал, «є одне велике побажання: щоб ті необхідні ресурси, які повинні бути надані Військово-Морським Силам, надійшли, і тоді ми продовжимо виконання плану бойової підготовки з більш посиленим масштабом».

За інформацією командувача, корвет «Тернопіль» вже розпочав підготовку до участі в операції «Активні зусилля».

Крім того, як зазначив І.ТЕНЮХ, «для нас дуже важливим є те, що в цьому році вперше батальйон морської піхоти ВМС України виконує завдання міжнародної місії у Косово». Він також наголосив на важливості участі українських ВМС в активаціях Блексіфор. «Друге для нас надзвичайно важливе є те, що цього року Україна передає управління об’єднанням Блексіфор болгарським ВМС. Активація Блексіфор і надалі залишається надзвичайно актуальною в наш непростий час», - сказав адмірал.