Зрив навчань Sea Breeze-2009 засмутив військових моряків

15:45, 02 липня 2009
Крым
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Проте «червоних» порадував

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ висловлює жаль з приводу того, що раніше заплановані навчання «Сі бриз» цього року не відбудуться.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішній прес-конференції у Севастополі І.ТЕНЮХ наголосив, що «для військових моряків, звичайно, це не є позитивом, тому що при проведенні будь-якого навчання є надзвичайно важливим те, що на цих навчаннях будь-який військовий організм набуває більшого застування і взаємодії з іншими видами Збройних Сил».

За словами адмірала, «військові моряки були готові, і надзвичайно наполягали на тому, щоб ці навчання були проведені», так само, як додав він, і керівництво Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних Сил України «намагалося зробити все, щоб ці навчання пройшли». «Але рішення залишалося за Верховною Радою, тому, яке рішення прийняте, таке ми і виконаємо», - сказав він.

Водночас, зазначив командувач, скорегований на початку року «у зв’язку з великим недофінансуванням Військово-Морських Сил» план підготовки ВМС на сьогоднішній день виконано повністю. Адмірал додав, що плани, складені на 2009 навчальний рік ще наприкінці минулого року, «мали більш потужний етап підготовки».

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