Ющенко презентує свою Конституцію в кримському телеефірі
16:46, 02 липня 2009Крым
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Обговорення на півтори години
Президент Віктор ЮЩЕНКО під час робочої поїздки до автономії презентує свій проект змін до Конституції України в кримському телеефірі.
Як повідомляє прес-служба глави держави, ввечері 3 липня ЮЩЕНКО візьме участь у спеціальному проекті ТРК «Чорноморська» під назвою «Нова конституція - наш спільний крок до майбутнього».
Під час прямого ефіру, який триватиме півтори години, глава держави обговорить із представниками громадськості Криму проект змін до Конституції.
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