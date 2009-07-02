Ющенко презентує свою Конституцію в кримському телеефірі

Президент Віктор ЮЩЕНКО під час робочої поїздки до автономії презентує свій проект змін до Конституції України в кримському телеефірі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, ввечері 3 липня ЮЩЕНКО візьме участь у спеціальному проекті ТРК «Чорноморська» під назвою «Нова конституція - наш спільний крок до майбутнього».

Під час прямого ефіру, який триватиме півтори години, глава держави обговорить із представниками громадськості Криму проект змін до Конституції.