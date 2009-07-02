Парад кораблів влаштують у Севастополі на День флоту України

Парад кораблів буде проведено в Севастополі 5 липня на честь Дня флоту України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам командувач Військово-Морських сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ.

Як зазначив командувач, згідно з Указом Президента, в цьому році вперше святкується День флоту України, який об’єднав в собі святкування не тільки Дня ВМС, «тобто військових моряків, але й моряків цивільного флоту, а також моряків річкового флоту».

5 липня очікується присутність на святі Президента - Верховного головнокомандувача Збройних сил України Віктора ЮЩЕНКА.

Адмірал поінформував, що, окрім параду кораблів, на площі Нахімова буде вже традиційно проведено випуск лейтенантів із Севастопольського військово-морського інституту. Крім того, мешканці і гості міста матимуть можливість взяти участь в огляді кораблів і військової техніки на площі біля морського вокзалу.

І.ТЕНЮХ додав, що програмою свята передбачені численні концерти, урочисте зібрання.

На День флоту запрошені керівники областей і міст України, «шефські організації, які плідно співпрацюють з ВМС».

Довідка УНІАН. Згідно з Указом Президента, святкування Дня флоту України проводиться в першу неділю липня.