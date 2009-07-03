СБУ збирає матеріали щодо депортації кримських татар

На виконання доручення Президента Віктора ЮЩЕНКА Служба безпеки України у взаємодії з Генпрокуратурою проводить збір матеріалів, які стосуються виселень з Криму у 1944 році кримськотатарського та інших народів.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Збираються та вивчаються документи, встановлюються та опитуються свідки.

За результатами СБУ та ГПУ нададуть правову оцінку насильницькому виселенню народів Криму.

В травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосиф Сталін підписав постанову про депортацію кримських татар. Їх звинуватили в масовому дезертирстві та співпраці з фашистами.

Близько 190 тисяч осіб були депортовані з території півострова до Узбекистану, Казахстану, Марійської АРСР та на Урал.

Крім кримських татар, з Криму у 1944 році виселили представників інших народів: вірмен, болгар і греків.