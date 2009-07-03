Прогноз погоди на вихідні в Криму

4-5 липня на території Криму можливі дощі, місцями грози.

У суботу та неділю вночі температура 16-21° тепла, вдень 27-32° тепла, повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

За прогнозами gismeteo, в Ялті у суботу - без опадів, вдень +30°, у неділю невеликий дощ, грози, вдень +24°.

У Севастополі у суботу - без опадів, вдень +26°, вранці у неділю невеликий дощ, грози, вдень +24°.

У Євпаторії ввечері у суботу - невеликий дощ, вдень +28°, вранці у неділю невеликий дощ, грози, вдень +27°.