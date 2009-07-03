Туризм має стати пріоритетним для економіки Криму – Ющенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підкреслює, що туристична сфера має стати пріоритетом для кримської економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні в Сімферополі на нараді про інвестиційні можливості автономії.

«Одним з пріоритетів влади, насамперед місцевої, має стати розвиток туризму», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

За його даними, сьогодні кожен четвертий пансіонат у Криму не працює. «Що, немає попиту? Неймовірний попит. Чому ми сьогодні з кожним днем лишаєм можливості цю сфери послуг (розвиватися – УНІАН)?», - запитав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що потрібно залучати якомога більше бізнесменів у туристичну галузь автономії. «Чим більше ми гальмуватимемо цей сектор і триматимемо його в державному управлінні, тим більше занепадатиме Крим», - підкреслив глава держави.

При цьому він зазначив, що ті, кому вдалося організувати приватну туристичну справу в автономії, зараз процвітають.

У зв`язку з цим Президент закликав переглянути відносини влади та бізнесу в Криму.