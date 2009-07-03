Депутату з Севастополя шиють замовлену справу?

Проведені 25 червня затримання й звинувачення депутата Севастопольської міської ради Сергія СМОЛЬЯНІНОВА в отриманні грошей в особливо великому розмірі у вигляді хабара носять замовний характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам адвокат депутата міськради - голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України в місті Севастополі Андрій ТАРАСОВ.

За даними СБУ, заступника голови «земельної» комісії міськради С.СМОЛЬЯНІНОВА було затримано при одержанні хабара у розмірі 55 тис. дол. США за сприяння у відведенні земельної ділянки площею 4 га в межах Севастополя. 2 липня С.СМОЛЬЯНІНОВА звільнили з-під варти.

По-перше, сказав адвокат, під час операції із затримання було зафіксовано правовий документ - розписка громадянина, який передавав гроші депутату, про те, що він їх у того позичив. За словами А.ТАРАСОВА, неможна кваліфікувати цей факт як хабар і тому, що «депутат не наділений ніякими владними повноваженнями, не є посадовцем. Він усього лише один із 75 депутатів, які беруть участь у сесійних засіданнях і голосують за те або інше рішення, й від нього не залежало жодним чином виділення або невиділення земельної ділянки громадянину Ч.».

Крім того, як додав адвокат, «громадянин, який нібито клопотав за отримання земельної ділянки для кооперативу, не був не лише його головою, але навіть членом, тобто, він не мав відношення до цієї землі й ніяких повноважень у вирішенні питання про надання даної землі».

За твердженням А.ТАРАСОВА, «про замовний характер даної справи говорить і такий важливий факт, що дана кримінальна справа, яка повинна відноситися до особливо тяжких, розслідується сім днів. Це говорить про те, що все було сплановано так, щоб по-швидкому, у будь-який спосіб, поки немає ніяких протидій, відправити цю справу до суду». Адвокат додав, що по будь-якому особливо тяжкому злочину «потрібний ретельний збір і аналіз додаткових доказів, проведення додаткових слідчих дій. У даному ж випадку нічого, окрім затримання депутата й свідчення громадянина Ч., у справі більше немає».

Як результат, зазначає А.ТАРАСОВ, суд за підсумками розгляду справи дійшов до обгрунтованого рішення й звільнив депутата з-під варти.

За твердженням А.ТАРАСОВА, «комусь потрібна була гучна справа, й вони її зробили, але чи буде вона доведена до кінця - велике питання, тому що наведені аргументи сівдчать про те, що дуже зацікавленим особам буде складно добитися результату в доведенні провини депутата».

Як повідомляв УНІАН, 25 червня прокуратурою міста Севастополя проти депутата міськради С.СМОЛЬЯНІНОВА було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, за який передбачено покарання до 12 років позбавлення волі.

Як заявили в прокуратурі, «хабарника затримано на місці злочину після отримання 55 тисяч доларів США за сприяння у відведенні земельної ділянки площею 4 га в межах Севастополя».