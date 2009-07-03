Ющенко «назвав» своїх головних конкурентів на виборах Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вважає своїми головними конкурентами на майбутніх виборах глави держави тих людей, які сповідують цінності вчорашнього дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на запитання, кого він вважає своїм головним конкурентом на виборах 2010 року.

«Для мене головними опонентами є ті люди, які приносять систему цінностей, яка веде нас у вчорашній день, назад. Я не люблю цього, я не хочу цього», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами глави держави, його участь у майбутніх виборах пов`язана не з тим, що для нього є надметою крісло Президента.

«Я самодостатня людина, я знаю, як розпорядитися своїм життям, у мене прекрасна сім`я, я не такий старий, я люблю це життя, я знаю, заради чого потрібно жити, і я добре знаю, заради чого можна померти. Для мене влада не є самоціллю», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він хоче, аби 47 млн. українців жили європейськими цінностями і «не були людьми радянської системи».

У зв`язку з цим він наголосив, що не хоче повернення часів подібних на 2004 рік.

Як відзначив В.ЮЩЕНКО, якщо в результаті виборів буде програно демократію, то з часом буде втрачено незалежність.