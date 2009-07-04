Автопробіг до Дня флоту України провели в Севастополі

Автопробіг, присвячений Дню флоту України, відбувся сьогодні в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь близько 30 власників автомобілів. В тому числі - перший командувач Військово-Морських Сил України віце-адмірал запасу Борис КОЖІН, голова Союзу офіцерів України Вячеслав БІЛОУС, які приїхали з Києва, представники Донецької, Тернопільської й Івано-Франківської областей, активісти Севастопольської організації Союзу офіцерів України.

Стартувавши біля пам`ятника Петру Конашевичу-Сагайдачному, учасники пробігу проїхали декількома головними вулицями міста до площі Нахімова. Там вони поклали квіти до Вічного вогню на Меморіалі героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках, а також до пам`ятного знаку «10 років Військово-Морським Силам України».

Автопробіг завершився мітингом і покладанням квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку. Біля пам`ятника поетові учасники заходу заспівали гімн України.

5 липня в Севастополі пройдуть основні заходи, присвячені Дню флоту України, в яких планується участь Президента Віктора ЮЩЕНКА.