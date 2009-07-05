Штормове попередження оголошено в Криму
10:00, 05 липня 2009Крым
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Очікується погіршення погодних умов
Штормове попередження оголошено на сьогодні в Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.
Про це повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
Упродовж доби на території автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер 15-20 м/с.
Як повідомлялось, зливи і град наприкінці червня завдали збитків ряду районів автономії.
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