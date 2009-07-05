Моряки України і Росії повинні жити дружно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності дружніх відносин між флотами України і Росії, що базуються у Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на прес-конференції у Севастополі.

На переконання Президента, «військові повинні жити дружно, рано чи пізно такі відносини будуть».

«У нас немає інтересу чи задач у нашої політики, які б ставили певні некоректні позиції по відношенню до інтересів нашого великого сусіда - братнього російського народу. Жодного проекту», - запевнив глава держави.

Водночас, на думку В.ЮЩЕНКА, «український флот на Чорному морі буде мати одну перспективу: тільки розвитку, тільки посилення свого оснащення, посилення своєї бойової підготовки». «Бо Україна - морська держава. Ми хочемо утвердити себе у цьому статусі. Безумовно, на військово-морський флот покладається велика місія забезпечення обороноздатності країни. Другого варіанту немає: український флот у Севастополі буде мати рух в одну сторону: з кожним роком він буде укріплюватися», - сказав Президент.

За його словами, сьогодні ВМС налічують 15 тисяч українських моряків, «це більше, ніж російська частина військово-морського флоту».

«Ви знаєте про концепцію, прийняту Міністерством оборони, яка розглядалася на РНБО про розвиток військово-морського флоту, і, зокрема, про розбудову військових кораблів. Наша мета - оснастити український флот насучаснішими кораблями і озброєнням. Це загальнонаціональна задача. Це завдання нашої безпеки, це питання нашої оборонної політики», - додав В.ЮЩЕНКО.