Дитячий кінофестиваль «Алые паруса» пройде в Криму

XVII Міжнародний дитячий кінофестиваль пройде у восьми найбільших населених пунктах Південного берега Криму з 6 по 12 липня.

З минулого року кінофестиваль називається «Алые паруса», повідомляє російський сайт «Кино-театр» з посиланням на дирекцію фестивалю.

Урочисте відкриття кіноогляду відбудеться в Ялті. У шоу буде задіяно не тільки найбільший зал «Ювілейний», але й набережна, і порт, куди пришвартується казковий корабель з яскраво-червоними вітрилами.

«Таке грандіозне шоу пройде в Криму вперше. В день відкриття кінофестивалю «Алые паруса» 6 липня буде повністю перекрита набережна Ялти. Від місця швартування казкового корабля до «Ювілейного» прокладуть червону килимову доріжку. У шоу будуть використані унікальні піротехнічні спецефекти, барвисті феєрверки, новітні лазерні установки», - сказано в повідомленні.

Вітати дітей і гостей фестивалю будуть відомі російські та українські актори, представники російського, московського і кримського урядів.

У конкурсі беруть участь картини «Дванадцяте літо», «Безневинні створіння», «Обережно, діти!», «Спадкоємці» і «Перше кохання». Поза конкурсом юні глядачі подивляться комедію «Діти моєї сестри».

В рамках фестивалю пройдуть круглі столи з проблем дитячого кіно та майстер-класи знаменитих акторів і режисерів.