В Криму затримали кілера з Литви

У селищі міського типу Сімеїз у Криму правоохоронці затримали 43-річного громадянина Литви, який знаходився у міжнародному розшуку за вчинення розбійного нападу та скоєння вбивств на замовлення на території Литви та країн СНД.

Як повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, під час затримання зловмисник учинив жорсткий фізичний опір працівникам ГУБОЗ МВС України та спец підрозділу ”Сокіл”.

Наразі він перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території України.