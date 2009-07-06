Москва звинувачує Ющенка в «повному ідіотизмі»

Слова українського президента Віктора Ющенка про недружній характер деяких російських проектів в Україні викликали обурення в Москві, пише newsru.

Влада російської столиці, яка відкрила в Севастополі культурно-діловий центр, запевнила, що їх ініціативи корисні і для росіян, і для українців. Україні слід було б взяти їх на озброєння, а не "піддавати анафемі", заявили в уряді Москви.

У неділю Ющенко, відповідаючи на запитання про своє ставлення до проектів, подібних до Будинку Москви в Севастополі, назвав їх "провокацією проти України". Він заявив, що правоохоронним органам варто перевірити діяльність російських гуманітарних і освітніх проектів на відповідність до українського законодавства.

"Коли ми говоримо про становлення держави, очевидно, проти України будуть десятки проектів, щоб вона не відбулася, - цитує президента NEWSru.ua. - Достатньо часто сьогодні, у тому числі і в російських ЗМІ, називають Україну або штучною державою, або випадковою державою".

"Це проекти недружні, - зазначив Ющенко. - Це проекти, які налаштовані не тільки проти держави в цілому, проти вас, проти вашої сім`ї, проти ваших дітей. Це ті проекти, які приносять нестабільність, чвари".

У Москві з такою постановкою питання не погодилися. "Я вважаю, що це повний ідіотизм. Це повне безумство - така заява. Будинок Москви (російський культурно-діловий центр, створений 2006 року), те, що збудоване на території Севастополя, зокрема житло, - це є соціальною складовою для всього населення Криму - і росіян, і українців", - зазначив прес-секретар мера Москви Юрія Лужкова Сергій Цой.