12 органів влади Криму просять припинити антиконкурентні дії

Кримське відділення Антимонопольного комітету України рекомендувало 12 органам місцевого самоврядування автономії припинити антиконкурентні дії.

Як з’ясувало відділення, чиновники не затвердили порядок прийняття рішень щодо тарифів ЖКГ. "Процедура прийняття рішень зведена до отримання виконавцем висновків Державного комітету з контролю за цінами щодо обґрунтування тарифів, процесуальних дій з прийняття рішення та його оприлюднення через друковані ЗМІ", - йдеться у повідомленні прес-служби. Така процедура є непрозорою та обмежує участь територіальної громади у процесі обговорення рішень про прийняття тарифів, вважає АМКУ.

На вимогу комітету органи місцевого самоврядування повинні вжити заходів щодо розроблення порядку прийняття рішень у відповідність до вимог законодавства.