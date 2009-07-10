Синод відстранив Нектарія від управління Джанкойською єпархією
Тимчасово керувати буде Іоан
Священний синод Української Православної Церкви Московського патріархату звільнив преосвященного Нектарія з посади єпископа Джанкойського і Роздольненського.
Як повідомляється на офіційному порталі УПЦ, таке рішення було прийнято після вивчення справ в Джанкойській епархії.
Синод постановив призначити Нектарія єпископом Дубновським, вікарієм Рівненської єпархії.
Тимчасове управління Джанкойською єпархією доручили архієпископові Херсонському і Таврійському Іоану.
В листопаді 2008-го Священний синод вирішив розділити Сімферопольську і Кримську єпархію на дві самостійні єпархії.
Синод створив Джанкойську єпархію шляхом виділення із складу Сімферопольської єпархії.
Єпископом Джанкойським і Роздольненським призначили Нектарія.
Управління Сімферопольською єпархією збереглося за Лазарем.
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