Синод відстранив Нектарія від управління Джанкойською єпархією

12:10, 10 липня 2009
Крым
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Тимчасово керувати буде Іоан

Священний синод Української Православної Церкви Московського патріархату звільнив преосвященного Нектарія з посади єпископа Джанкойського і Роздольненського.

Як повідомляється на офіційному порталі УПЦ, таке рішення було прийнято після вивчення справ в Джанкойській епархії.

Синод постановив призначити Нектарія єпископом Дубновським, вікарієм Рівненської єпархії.

Тимчасове управління Джанкойською єпархією доручили архієпископові Херсонському і Таврійському Іоану. 

В листопаді 2008-го Священний синод вирішив розділити Сімферопольську і Кримську єпархію на дві самостійні єпархії. 

Синод створив Джанкойську єпархію шляхом виділення із складу Сімферопольської єпархії. 

Єпископом Джанкойським і Роздольненським призначили Нектарія. 

Управління Сімферопольською єпархією збереглося за Лазарем.

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