Синод відстранив Нектарія від управління Джанкойською єпархією

Священний синод Української Православної Церкви Московського патріархату звільнив преосвященного Нектарія з посади єпископа Джанкойського і Роздольненського.

Як повідомляється на офіційному порталі УПЦ, таке рішення було прийнято після вивчення справ в Джанкойській епархії.

Синод постановив призначити Нектарія єпископом Дубновським, вікарієм Рівненської єпархії.

Тимчасове управління Джанкойською єпархією доручили архієпископові Херсонському і Таврійському Іоану.

В листопаді 2008-го Священний синод вирішив розділити Сімферопольську і Кримську єпархію на дві самостійні єпархії.

Синод створив Джанкойську єпархію шляхом виділення із складу Сімферопольської єпархії.

Єпископом Джанкойським і Роздольненським призначили Нектарія.

Управління Сімферопольською єпархією збереглося за Лазарем.

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