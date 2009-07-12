4 туристів зняли із зламаного підйомника в Криму

Гірські рятувальники зняли 4 туристів з Харкова із зламаного підйомника в кримському селищі Місхор.

У житловому комплексі «Респект-Хол» через несправність двигуна зупинився рух підйомника від моря, внаслідок чого 4 туристів, з них 2 дітей, зависли у кабінах на висоті 15-20 метрів, повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Працівники місцевої гірської пошуково-рятувальної групи МНС за допомогою спеціального спорядження спустили людей вниз та відправили до місця відпочинку.