4 туристів зняли із зламаного підйомника в Криму

12:40, 12 липня 2009
Крым
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Зависли на висоті 15-20 метрів

Гірські рятувальники зняли 4 туристів з Харкова із зламаного підйомника  в кримському селищі Місхор.

У житловому комплексі «Респект-Хол» через несправність двигуна зупинився рух підйомника від моря, внаслідок чого 4 туристів, з них 2 дітей, зависли у кабінах на висоті 15-20 метрів, повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Працівники місцевої гірської пошуково-рятувальної групи МНС за допомогою спеціального спорядження спустили людей вниз та відправили до місця відпочинку.

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