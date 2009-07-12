У Севастополі запалили свічки на згадку про жертв Голокосту

«Поминальна година» пам`яті жертв Голокосту пройшла сьогодні в Севастополі.

Захід за участі близько 100 чоловік відбувся біля спорудженого у 2003 році пам`ятника «Жертвам Голокосту». Були запалені поминальні свічки, проведений молебень. На мітингу-реквіємі виступили представники керівництва міста, члени вірменського, білоруського національно-культурних товариств.

Заступник голови Севастопольської єврейської громади, редактор газети «Світанок» Борис ГЕЛЬМАН в інтерв`ю УНІАН повідомив, що саме 12 липня 1942 року в Севастополі гітлерівські окупанти провели акцію зі знищення євреїв, під час якої було розстріляно 4 тис. 200 євреїв і кримчаків. «Тривалий час про це не говорили, і в усіх севастопольських книгах, популярних виданнях наголошувалося на знищенні мирного населення, без посилання на походження і, власне, причини їх знищення», - сказав він.

З 1992 року Асоціація національно-культурних товариств Севастополя і Севастопольська єврейська громада стали регулярно проводити мітинги-реквієми, присвячені трагічним подіям, що відбувалися у місті 12 липня 1942 року. Спочатку вони проводилися на 4-му кілометрі Балаклавського шосе, де є загальний пам`ятник загиблим під назвою «Пам`яті жертв фашизму», а з 2003 року - біля пам`ятника «Жертвам Голокосту».

«Під час мітингу ми говоримо не лише про те, що євреї були жертвами, але й про те, що дуже багато хто з них брав участь у ІІ Світовій війні», - додав Б.ГЕЛЬМАН. Зокрема, зазначив він, «у лавах Радянської Армії билися понад 500 тисяч євреїв, з них 260 тисяч загинули».

У свою чергу голова міської ради Валерій САРАТОВ в інтерв`ю журналістам висловив думку, що «в Севастополі достатньо хороші міжнаціональні відносини».

За його словами, відсутність у місті напруженості в міжнаціональних відносинах показують «дані соціологічних опитувань». Як сказав В.САРАТОВ, «вони (відносини) толерантні, буквально 1-2% опитаних вважають, що вони напружені».

У той же час, на думку В.САРАТОВА, міжнаціональні відносини - «це таке крихке питання, і треба постійно думати і тримати це питання в полі уваги».