Севастополю недодають мільйони за базування Чорноморського флоту

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що сума коштів, які надходять місту як компенсація за перебування Чорноморського флоту Росії, має бути збільшена у три–чотири рази.

Про це він заявив на сьогоднішній апаратній нараді, повідомили у прес-службі адміністрації.

«У постанові Кабінету міністрів прописано: у місто надходить 50% коштів, які платить Росія Україні за базування Чорноморського флоту в Севастополі. Цього року Кабмін виділив нам 100 млн. грн. Попереду – битва за бюджет наступного року. Завдання – добитися збільшення цієї суми до 370–400 млн. грн.», – сказав С.КУНІЦИН.

Аргументуючи свою позицію, він зазначив, що за останній рік зріс курс долара. «Думаю, буде справедливо, якщо все буде правильно перераховано. Тому що Росія платить валютою, а 100 млн. грн. за курсом 4,5 – це одне, а за курсом 7,5-8 – зовсім інше. Треба добиватися збільшення асигнувань, виконання постанови. І ці додаткові мільйони – вирішення соціальних проблем Севастополя», - підкреслив С.КУНІЦИН.