Севастополю недодають мільйони за базування Чорноморського флоту
За останній рік зріс курс долара
Голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що сума коштів, які надходять місту як компенсація за перебування Чорноморського флоту Росії, має бути збільшена у три–чотири рази.
Про це він заявив на сьогоднішній апаратній нараді, повідомили у прес-службі адміністрації.
«У постанові Кабінету міністрів прописано: у місто надходить 50% коштів, які платить Росія Україні за базування Чорноморського флоту в Севастополі. Цього року Кабмін виділив нам 100 млн. грн. Попереду – битва за бюджет наступного року. Завдання – добитися збільшення цієї суми до 370–400 млн. грн.», – сказав С.КУНІЦИН.
Аргументуючи свою позицію, він зазначив, що за останній рік зріс курс долара. «Думаю, буде справедливо, якщо все буде правильно перераховано. Тому що Росія платить валютою, а 100 млн. грн. за курсом 4,5 – це одне, а за курсом 7,5-8 – зовсім інше. Треба добиватися збільшення асигнувань, виконання постанови. І ці додаткові мільйони – вирішення соціальних проблем Севастополя», - підкреслив С.КУНІЦИН.