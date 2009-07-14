Четверо постраждалих в ДТП в Криму перебувають у тяжкому стані

Четверо постраждалих при зіткненні мікроавтобуса і легкового автомобіля в Криму перебувають у тяжкому стані.

«Тяжких четверо: один українець, двоє (людей) з Білорусі і одна (особа) з Росії», - повідомила кореспонденту УНІАН по телефону співробітниця Республіканського центру медицини катастроф у Сімферополі.

Співрозмовниця агентства додала, що троє з чотирьох осіб знаходиться в реанімації, одна особа - у травматологічному відділенні.

Троє з 20 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні.

Стан решти постраждалих оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Російські діти - в задовільному стані.

Як повідомляв УНІАН, близько 7-ї години ранку 14 липня в районі кримського села Донське автомобіль ВАЗ-2101, водій якого вирішив піти на обгін, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в мікроавтобус «Мерседес».

Водій ВАЗа загинув на місці аварії, один з пасажирів «легковика» помер в лікарні. Загиблі - громадяни України, кримчани.

У ДТП постраждали вісімнадцять пасажирів маршрутки та двоє пасажирів машини: 10 громадян Росії (серед них - 5 дітей), 5 білорусів і 5 українців.