Найпопулярніші імена в Україні

Максим та Анастасія є найпопулярнішими іменами в Україні, якими з початку 2009 року найчастіше називали новонароджених, повідомили у прес-службі Міністерства юстиції.

Як сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК, загалом популярними з початку року є понад 20 імен, більшість з яких тримають першість вже не один рік.

Так, новонароджених дівчаток найчастіше називають Анастасією, Софією, Анною, Дарією, Валерією, Марією, Єлизаветою, Олександрою та Поліною.

Хлопчиків – Максимом, Віктором, Олександром, Кирилом, Денисом, Данилом, Андрієм, Артемом, Дмитром, Владиславом, Ярославом.

Спостерігаються й певні регіональні особливості щодо найпопулярніших імен для новонароджених. Наприклад: у Львівській області це – Назар, Маркіян, Тарас, Богдан; у Рівненській – Крістіна, Каріна, Роман; у Харківській - Орина, Єва, Кіра, Ростислав, Арсеній, Ілля, Іван, Всеволод; у Київській – Єгор, Назар; в Одеській – Ксенія, Микола; у Житомирській – Ангеліна, Вероніка, Катерина, Олексій; у Миколаївській – Матвій, Кіра, Кароліна, Руслана, Уляна, Аліна; в Івано-Франківській – Ольга, Таїсія, Юлія, Марта, Діана, Василь, Іван; у Закарпатській – Тетяна, Ангеліна, Ніколетта, Юрій, Михайло; у Вінницькій області – Альона, Павло, Гліб; у Києві – Маргарита, Катерина, Аріна, Михайло, Тимофій.

Водночас, потрапили у розряд рідкісних досить поширені раніше імена: Жанна, Ляля, Сніжана, Інна, Алла, Таміла, Ніка, Аліса, Варвара, Діна, Майя, Веніамін, Леонід, Анатолій, Аристарх, Лев, Євдоким, Мирон, Архип, Кузьма, Герман.

З початку року дівчаток називали і такими іменами як Квіта, Цвітана, Меліса, Согдіана, Шахроза, Шахла, Іаоса, Валенсія, Філадельфія, Олімпіада, Афіна, Клеопатра, Офєлія. Хлопчиків – Річерд, Тіхмур, Іслям, Алладін, Крішна, Едем, Нізамі, Платон, Христофор, Одісей, Нерон, Мілан, Братислав.

Продовжують користуватися популярністю в українців й іноземні імена. Серед них найчастіше для дівчаток обирають імена: Аніта, Сімона, Глорія, Наомі, Каміла, Ніколь, Ніколєтта, Дженіфер, Даніела, Домініка, Еммануела, Емілія, Еріка, Рената, Ванесса, Мадонна, Магдалена, Франческа, Мірабелла, Саманта, Скарлет, Луіза; для хлопчиків – Марк, Себастьян, Рафаель, Ернест, Крістіан, Оскар, Давід, Леонард, Річард, Якоб, Рауль, Армандо.

Зареєстровано також випадок, коли дівчаток-близнючок батьки назвали Зіта і Гіта.