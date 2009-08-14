Кількість курортників у Криму скоротилася на 11,9% – до 3,5 млн.

У Криму цього року кількість відпочиваючих, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротилася на 11,9% – до 3 млн. 545 тис. чоловік.

Як сказано в оперативних даних кримського Міністерства курортів і туризму, сьогодні в автономії працює 562 санаторно-курортних закладів і туристських підприємств, коефіцієнт заповнюваності становить 88%. В цей час у 2008 році функціонувало на 9 закладів більше, заповнюваність становила 97,9%.

Організовано там з початку року відпочили понад 637 тис. чоловік, це на 22% менше, ніж за той же період миулого року.

Зниження числа відпочиваючих у Криму в сезоні-2009 міністерство пояснює світовою фінансовою кризою. Від кризи постраждав не тільки Крим, а і його конкуренти: Туреччина, Росія, Єгипет, Болгарія.