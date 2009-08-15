Росіянка потонула в Чорному морі
10:00, 15 серпня 2009Крым
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Трагедія сталася в бухті Караджинська
Жителька Брянської області Росії потонула під час купання в Чорному морі на заході Криму.
Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії, жінка, 1954 року народження, купалася в бухті Караджинська.
"За словами свідків, тіло загиблої було виявлене на поверхні води", - зазначили рятувальники.
Трагедія сталася в районі дикого пляжу.
На місце події виїжджала оперативна група Чорноморського райвідділу МНС. Обставини загибелі росіянки встановлюються.
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