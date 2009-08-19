Росія відкидає звинувачення в забрудненні бухти Севастополя

Міністерство природних ресурсів і екології Російської Федерації вважає необґрунтованими звинувачення України на адресу Чорноморського флоту РФ в забрудненні акваторії Севастопольської бухти.

«За попередніми даними, об`єкти Чорноморського флоту не є джерелом забруднення, тому звинувачення української сторони представляються необґрунтованими», - мовиться у повідомленні прес-служби відомства.

У прес-релізі вказується, що останнім часом на адресу ЧФ надійшло декілька звернень природоохоронних органів України, що містять інформацію про виявлені факти забруднення акваторії.

Фахівці ЧФ РФ і Мінприроди Росії в даний час проводять розслідування цих випадків.

«За попередніми даними, фактів, підтверджуючих, що джерелами забруднення є берегові об`єкти, кораблі і судна Чорноморського флоту, не виявлено», - підкреслили в прес-службі російського міністерства.

Україна направила Росії ноту протесту у зв`язку із забрудненням бухти.