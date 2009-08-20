Мікроавтобус залишив без газу півсотні будинків у Криму
12:03, 20 серпня 2009Крым
0 0
Водій з місця події зник
Близько 48 приватних домоволодінь у селищі Заозерне поблизу Євпаторії залишилися без газу внаслідок деформації труби мікроавтобусом.
Як повідомили у прес-службі кримського управління МНС, інформація про надзвичайну ситуацію надійшла до рятувальників напередодні о 23.20.
«Mersedes-Benz Vito» в`їхав у магістральну газову трубу, внаслідок чого вона деформувалася і почала пропускати газ. Водій з місця події зник.
Витік газу з деформованої труби сьогодні близько 00.30 ліквідувала аварійна бригада газової служби.
Ведуться роботи по відновленню газопостачання домоволодінь.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter