Кримські комуністи вимагають відставки Тимошенко

Кримські комуністи вимагають відставки Юлії ТИМОШЕНКО з поста прем`єр-міністра України у зв`язку з її висловами під час зборів Світового конгресу українців у Львові.

Члени бюро кримського рескому Компартії, зокрема, обурені заявою ТИМОШЕНКО про те, що в Україні може бути лише одна державна мова – українська, а її команда навіть не дасть «поставити питання» про будь-яку іншу мову.

Комуністи Криму вважають, що лідер БЮТ «продемонструвала свою ідейну єдність з нацистами» і «показала своє дійсне ставлення до вимог громадян України, які виступають за надання державного статусу російській мові».

Крім того, члени бюро кримського рескому вважають, що глава уряду «фактично виступила» за розрив економічних зв`язків з Росією, пообіцявши, що впродовж трьох-п`яти років Україна ліквідує енергетичну залежність від РФ, тобто, відмовиться від закупівлі російського газу і ядерного палива.

«Очевидно, що подібні дії української держави повністю відповідали б інтересам американської адміністрації, що прагне встановити монопольний контроль над енергетичними потоками», – говориться в поширеній сьогодні заяві бюро кримського рескому Компартії.

На думку комуністів автономії, заяви лідера БЮТ у Львові разюче відрізняються від змісту її виступів у південно-східних областях держави.

Вони закликали громадян України «рішуче відмовити» ТИМОШЕНКО у підтримці на президентських виборах.