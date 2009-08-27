Україна заявила, що вона не порушує права російської нацменшини

Права російської національної меншини на збереження власної ідентичності в Україні не порушуються, заявив голова Державного комітету у справах національностей та релігій Юрій РЕШЕТНІКОВ на прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

“Національні громади, які представляють російську національну меншину в Україні, не порушують перед нами цих питань”, - сказав РЕШЕТНІКОВ, додавши, що йдеться про громадські організації російської нацменшини.

Стосовно звинувачень держави Україна в тому, що вона порушує права росіян, то, за його словами, “безумовно, це не відповідає дійсності”.

Голова Держкомнацрелігій заначив, що такий висновок підтвердив і Верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин Кнут ВОЛЛЄБЕК.

“Це означає, що порушень (прав російської нацменшини) в Україні немає”, - підкреслив РЕШЕТНІКОВ, додавши, що Держкомітет активно співпрацює з громадськими організаціями усіх нацменшин, що проживають на території держави, з питань забезпечення їхніх прав.