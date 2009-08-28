Українця у критичному стані зняли з порома в Криму

Пасажира у критичному стані з проривною виразкою шлунку зняли в Криму з порома «Амеров», що йшов з Туреччини до українського Скадовська.

Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, інформація про хворого 39-річного жителя Черкаської області надійшла до співробітників відомства вдень 27 серпня.

«Капітан порома зв`язався з рятувальникам за допомогою мобільного телефону і повідомив, що людина при смерті», - відзначили в МНС.

Судно перебувало на відстані приблизно 10 кілометрів від бухти Вузька.

Диспетчер порту, з яким зв`язалися рятувальники, повідомив, що в готовності до виходу перебуває судно «Дон». Щоправда, його швидкість лише 6 вузлів на годину, при цьому воно знаходиться в 13-ти кілометрах від місця події.

До порома вислали швидкохідний катер, що належить приватній особі, з лікарем і представником прикордонної служби на борту. Через 15 хвилин катер був біля судна. Хворого передали лікарям «швидкої допомоги».

Чоловіка доставлено до Чорноморської районної лікарні. Там йому провели операцію. Вона, за словами лікарів, пройшла успішно.

«Зараз чоловік проходить післяопераційний період у реанімації», - відзначили в МНС. Його стан оцінюється як стабільний.