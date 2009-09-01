Шкільний дзвінок прозвучить сьогодні для сімнадцяти тисяч кримських першокласників

Шкільний дзвінок сьогодні, 1 вересня, вперше прозвучить для 17-ти тисяч першокласників Криму.

В автономії цього року працюватимуть 616 загальноосвітніх навчальних закладів, де навчатимуться 185 тисяч учнів. Зокрема, 26 тисяч - 9-класники та 19 тисяч - 11-класники.

В день знань в всіх загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих учбових закладах автономії планується провести перші уроки (лекції) на тему: «Ми – кримчани». Цей урок стане початком роботи з виховання в юних жителях півострова «кримського патріотизму і любові до своєї малої батьківщини».