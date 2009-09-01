Яценюк подарував космічному ліцею Сімферополя комп’ютерний клас

Лідер Громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК відкрив сьогодні у космічному ліцеї Сімферополя комп’ютерний клас, обладнаний за його кошти.

Як повідомили у прес-службі «Фронту змін», технічні можливості центру дають змогу використовувати нові технології в системі освіти, зокрема проводити дистанційне навчання, а також інтерактивне спілкування між учнями різних шкіл.

ЯЦЕНЮК також взяв участь у Святі першого дзвоника у ліцеї. Під час шкільної лінійки ЯЦЕНЮКА прийняли в почесні учні цього ліцею.