У вантажівки відмовили гальма на гірській трасі в Криму: 8 поранених

Вісім чоловік постраждали на гірській трасі в Криму в результаті зіткнення вантажівки служби доріг з маршрутним таксі.

«Постраждали 6 пасажирів маршрутки, пасажир і водій спецавтомобіля», – повідомив кореспонденту УНІАН по телефону співробітник прес-служби Державтоінспекції автономії.

Ступінь тяжкості травм у ДАІ уточнити не змогли.

За попередньою інформацією, у вантажівки відмовили гальма.

Всього в маршрутному таксі було 17 чоловік: пасажири і водій.

Аварія сталася на трасі Сімферополь – Алушта – Ялта, в районі села Верхня Кутузовка.