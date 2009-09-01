У вантажівки відмовили гальма на гірській трасі в Криму: 8 поранених
14:00, 01 вересня 2009Крым
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Аварія сталася неподалік Алушти
Вісім чоловік постраждали на гірській трасі в Криму в результаті зіткнення вантажівки служби доріг з маршрутним таксі.
«Постраждали 6 пасажирів маршрутки, пасажир і водій спецавтомобіля», – повідомив кореспонденту УНІАН по телефону співробітник прес-служби Державтоінспекції автономії.
Ступінь тяжкості травм у ДАІ уточнити не змогли.
За попередньою інформацією, у вантажівки відмовили гальма.
Всього в маршрутному таксі було 17 чоловік: пасажири і водій.
Аварія сталася на трасі Сімферополь – Алушта – Ялта, в районі села Верхня Кутузовка.
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