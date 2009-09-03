Сильна злива затопила Євпаторію

Сильна злива затопила близько десяти вулиць в Євпаторії та підтопила підвали приватних будинків у чотирьох селах Сакського району Криму.

Тривають роботи з відкачування води. Потерпілих немає.

Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, злива тривала на західному побережжі Криму з 23.00 2 вересня до 13.00 3 вересня.

Близько десятка дворів на вулицях Сімферопольська і Лиманна Євпаторії опинилися підтопленими, ще сім вулиць «перетворилися на справжні річки», зазначають рятувальники.

Рух транспорту і трамваїв було зупинено. За допомогою насосів рятувальники відкачували воду з дворів і підтоплених ділянок доріг.

Бійці МНС також надали допомогу учням гімназії імені Сельвінського - в другому корпусі будівлі вода заблокувала вихід. «Рятувальникам на човнах, які орендували в яхтклубі, що розташований неподалік, довелося переправляти дітей через «річку», що текла біля дверей», - повідомили в МНС.

Від дощу постраждали також сіла Уютне, Добрушино, Шишкіно і Велике Сакського району.