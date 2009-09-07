Водію автозаку з ув`язненими, що перекинувся, суд дав два роки

Сакський міськрайсуд засудив міліціонера-водія автозаку, який в березні попав в дорожню аварію, до покарання у вигляді двох років обмеження волі. Крім того, призначено додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами протягом одного року, повідомила керівник прес-служби прокуратури Криму.

За рішенням суду підсудного звільнено від відбування основного покарання з випробуванням строком на один рік. «Вирок не набрав чинності і знаходиться на вивченні», - відзначили в прокуратурі.

Виводи про те, що водій спецавтомобіля знаходився в стані алкогольного сп`яніння, не підтвердилися, додали в наглядовому відомстві.

З органів внутрішніх справ його звільнили за результатами внутрішнього розслідування, проведеного міліцією, стверджують у прокуратурі.

5 березня окрема рота конвойної служби міліції при Головному управлінні МВС в Криму проводила планове етапування на автомобілі ГАЗ-3307 спецконтингенту з Сімферопольського слідчого ізолятора. На трасі Раздольне-Євпаторія машина перекинулася.

Водієві, який не впорався з керуванням автівки, Сакська міжрайонна прокуратура інкримінувала порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло 5-ти громадянам тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Спочатку прес-служба міліції повідомляла про те, що перекидання автозаку сталося, ймовірно, «унаслідок розгойдування автомобіля спецконтингентом в кількості 16 чоловік», а правозахисники стверджували, що водій спецавтомобіля був п`яний.