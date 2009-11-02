П`яний водій на смерть збив інспектора ДАІ в Криму (фото)

У Криму п`яний водій автомобіля BMW на автодорозі Сімферополь-Алушта-Ялта на смерть збив 25-річного інспектора ДАІ

За даними прес-служби кримської міліції, після дорожньо-транспортної події водій автомобіля залишив місце наїзду і, кинувши автомобіль на в`їзді до Сімферополя, разом з пасажиром намагався втекти. Вони затримані.

За даними міліції, водій є жителем Сімферополя, колишнім співробітником спецслужби, звільненим «з негативних мотивів».

Згідно з висновком лікаря-нарколога, він керував машиною в стані алкогольного сп`яніння.

17 вересня на кримчанина вже складали адміністративний протокол за керування транспортом у нетверезому стані, водійське посвідчення вилучили і залучили до матеріалів, які направили на розгляд суду. Рішення поки що не ухвалене, і водій продовжував керувати автівкою за тимчасовим дозволом.

Фото прес-служби ДАІ