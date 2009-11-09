Яценюк обіцяє ліквідувати верстати з друкування дипломів

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК у разі обрання обіцяє закрити ті вищі навчальні заклади, які надають неякісну освіту.

«Верстати з друкування дипломів при мені будуть ліквідовані. У країні буде якісна освіта, а не кількісна», - сказав ЯЦЕНЮК увечері в понеділок на віче в центрі Сімферополя.

За його даними, в Україні сьогодні майже 900 вишів, а у Франції, наприклад, 70. «В Україні 886 вищих навчальних закладів. Знаєте, скільки у Франції? 70», - сказав ЯЦЕНЮК.

Говорячи про держзамовлення у ВНЗ, кандидат відзначив, що повинна бути прив`язка: «хто потрібен Україні через шість років».

«Щороку за кошти державного бюджету ми випускаємо дорослих людей, які не мають роботи, не мають майбутнього… Ми випускаємо тих, хто не потрібен країні», - сказав ЯЦЕНЮК.