Анонс: у середу артеківський день

Мітинг та дві прес-конференції

11 листопада 10.00. Мітинг-пікет членів батьківського комітету проти виселення Артеківської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Сімферополь, біля будівлі представництва президента в Криму. *** 11.00. Прес-конференція генерального директора Міжнародного дитячого центру «Артек» Бориса Новожілова «Ситуація довкола «Артеку» - виклик всьому українському суспільству». Сімферополь, вул. Севастопольська, 8, к. 106 (прес-центр). *** 12.00. Прес-конференція членів батьківського комітету проти виселення школи з будівлі на території «Артеку». Сімферополь, вул. Горького, 5 (прес-центр комітета з інформації).

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