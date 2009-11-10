Анонс: у середу артеківський день
12:44, 10 листопада 2009Крым
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Мітинг та дві прес-конференції
11 листопада
10.00. Мітинг-пікет членів батьківського комітету проти виселення Артеківської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов.
Сімферополь, біля будівлі представництва президента в Криму.
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11.00. Прес-конференція генерального директора Міжнародного дитячого центру «Артек» Бориса Новожілова «Ситуація довкола «Артеку» - виклик всьому українському суспільству».
Сімферополь, вул. Севастопольська, 8, к. 106 (прес-центр).
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12.00. Прес-конференція членів батьківського комітету проти виселення школи з будівлі на території «Артеку».
Сімферополь, вул. Горького, 5 (прес-центр комітета з інформації).
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