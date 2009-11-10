Рада нацбезпеки займеться Кримом
12:58, 10 листопада 2009Крым
0 0
Чи виконуються указівки Ющенка
Питання про додержання в кримській автономії та Севастополі Конституції та законів України, виконання актів президента та уряду підготовлено для розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони, повідомляє прес-служба РНБО.
"На засіданні мають бути заслухані висновки міжвідомчої робочої групи з комплексного аналізу стану додержання Конституції та законів України, виконання актів", - йдеться у повідомленні.
До складу групи увійшли представники центральних та місцевих органів влади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter