Рада нацбезпеки займеться Кримом

Питання про додержання в кримській автономії та Севастополі Конституції та законів України, виконання актів президента та уряду підготовлено для розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони, повідомляє прес-служба РНБО.

"На засіданні мають бути заслухані висновки міжвідомчої робочої групи з комплексного аналізу стану додержання Конституції та законів України, виконання актів", - йдеться у повідомленні.

До складу групи увійшли представники центральних та місцевих органів влади.