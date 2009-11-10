Охоронці природи Криму порушили права 4,5 тисяч людей

Контролери з Республіканського комітету з охорони природного довкілля фактично порушили права 4,5 тисяч громадян, притягнених до адміністративної відповідальності, стверджує прокуратура Криму.

"У ході вивчення винесених за вісім місяців поточного року постанов про притягнення до адмінвідповідальності виявилось, що практично всі матеріали складені з помилками: і сутнісними, коли неправильно кваліфікуються дії правопорушників, і формальними, коли неправильно оформляються протоколи, і головне – копії їх не вручаються порушникам", – мовиться у прес-релізі наглядового відомства.

Тобто люди не могли ознайомитися з тим, в чому їх обвинувачують держінспектори, та оскаржити законність притягнення до відповідальності.

"Таким чином, фактично порушено права 4,5 тисяч громадян, притягнутих до адміністративної відповідальності охоронцями природи", – заявили у прокуратурі.

Наглядове відомство внесло розпорядження з вимогою негайно виправити недоліки в роботі.

Двох посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.