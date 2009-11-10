Севастополь виділив медустановам мільйон з резервного фонду

Севастопольська міська рада шляхом внесення змін до загального фонду бюджету перерозподілила кошти, завдяки чому виділила з резервного фонду 1 млн. грн.установам охорони здоров`я для забезпечення їхньої роботи під час епідемії - на придбання медикаментів.

Як передає кореспондент УНІАН, 455 тис. грн. вирішено направити лікарням міста, 385 тис. грн. - спеціалізованим лікарням, 100 тис. грн. - станції швидкої невідкладної допомоги і 60 тис. грн. - поліклінікам.

Як повідомила начальник головного фінансового управління міської держадміністрації Ірина НЕСТЕРОВА, одночасно з виділенням коштів з місцевого бюджету установи охорони здоров`я одержать цільову допомогу з державного бюджету.

За її інформацією, разом з лікарськими препаратами, які надійдуть у медустанови, також виділятимуться додаткові кошти, і частина цих коштів буде направлена на придбання бензину для машин «швидкої допомоги».

Коментуючи рішення, голова міськради Валерій САРАТОВ зазначив: «Передбачається, що всі ці кошти будуть направлені на придбання антибіотиків, противірусних препаратів, препаратів інтенсивної терапії, лікарських засобів і вакцин».

На його думку, «дуже важливо, що міськрада прийняла це рішення, коли в місті не перевищено епідемічний поріг. Це дасть змогу вчасно мати необхідні ліки і надати допомогу людям».

Станом на 9 листопада в Севастополі на ГРВІ і сезонний грип захворіли 65 чоловік на 10 тис. населення, тоді як епідпоріг - 100 випадків захворювань на 10 тисяч чоловік. «Каліфорнійський» грип у місті не виявлений.