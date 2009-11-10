Авіабомбу часів війни знищили в Чорному морі
19:33, 10 листопада 2009Крым
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Показник дії гідроударної хвилі - 1875 м
Великокаліберну німецьку авіаційну бомбу SD-1400 часів Великої Вітчизняної війни знищили піротехніки в Севастополі.
Авіабомбу було знайдено місцевими нирцями. Вона знаходилася на глибині 7 метрів і на відстані близько 250 метрів від берега Коси Північної акваторії Чорного моря, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.
Фахівці МНС провели розрахунок основних показників небезпеки снаряда (показник дії гідроударної хвилі SD-1400 досягає 1875 метрів).
Ліквідацію авіабомби було проведено на місці її виявлення.
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