Авіабомбу часів війни знищили в Чорному морі

Великокаліберну німецьку авіаційну бомбу SD-1400 часів Великої Вітчизняної війни знищили піротехніки в Севастополі.

Авіабомбу було знайдено місцевими нирцями. Вона знаходилася на глибині 7 метрів і на відстані близько 250 метрів від берега Коси Північної акваторії Чорного моря, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

Фахівці МНС провели розрахунок основних показників небезпеки снаряда (показник дії гідроударної хвилі SD-1400 досягає 1875 метрів).

Ліквідацію авіабомби було проведено на місці її виявлення.