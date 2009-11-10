Севастополь пропонує оголосити 2010-ий роком ветеранів

Севастопольська міська рада звернулася до Президента, Верховної Ради і Кабінету міністрів з пропозицією оголосити в Україні 2010 рік Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни, передає кореспондент УНІАН.

«Заходи щодо святкування 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні повинні мати державний характер, і масштаб, і рішення про їх проведення має бути прийнято на державному рівні», - наполягають депутати в ухваленому у вівторок на сесійному засіданні міськради зверненні.

Вони просять передбачити у бюджеті статтю витрат на проведення заходів, пов`язаних з пам`ятними подіями Другої світової війни, а також на поліпшення соціального захисту та життєзабезпечення учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни.

Як вважають у міськраді, необхідність такого рішення пов`язана ще і з тим, що «у жовтні на самміті СНД, що проходив в Молдові, 2010 рік оголошений Роком ветеранів на просторі Співдружності, і він проходитиме під девізом ”Ми перемогли разом”».

«Україна в роки війни була епіцентром військових дій. Саме тут були зосереджені головні сили Вермахту, провадилися більшість великомасштабних операцій 1941-1944 років, які, зрештою, вирішили долю всієї війни», - наголошується у зверненні.

За даними депутатів, у Севастополі залишилися трохи більше 22 тисяч ветеранів Великої Вітчизняної війни, а учасників бойових дій періоду ВВВ - тільки 2,5 тисячі.

Севастопольська міськрада звернулася до депутатів регіонів України з проханням підтримати її звернення до керівництва країни і ухвалити подібні документи.