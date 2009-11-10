Позашляховик без водія задавив двох жінок
20:56, 10 листопада 2009Крым
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Трагедія сталася у Севастополі...
Позашляховик, рухаючись без водія заднім ходом, збив на смерть двох жінок-пішоходів у вівторок у Севастополі, повідомив прес-центр ДАІ міста.
36-річний водій, залишивши машину, не прийняв всіх заходів для недопущення самостійного руху автівки.
Автомобіль наїхав на двох пішоходів, 1953 і 1957 років народження, що знаходилися на тротуарі. Перед цим машина збила сталеву трубу.
Водій намагався за допомогою домкрата підняти авто, щоб врятувати жінок.
Викликали «швидку допомогу», ДАІ і аварійну бригаду газової служби.
Жінки померли на місці аварії.
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