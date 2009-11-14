Тимошенко розраховує обговорити з Путіним оптимізацію ціни на російський газ

Прем`єр України Юлія ТИМОШЕНКО планує під час саміту глав урядів країн СНД у Ялті обговорити зі своїм російським колегою Володимиром ПУТІНОМ питання поставок газу в 2010 році.

«Ми і далі з Росією вестимемо конструктивну розмову щодо того, як формувати ціну на газ для України», – сказала ТИМОШЕНКО.

19 листопада в Криму пройде засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

«Ми знову порушуватимемо питання, як нам оптимізувати ціни для України на природний газ і як нам оптимізувати всі наші відносини», – додала ТИМОШЕНКО.

19 січня «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів – з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на постачання газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижувальним коефіцієнтом 0,8 (базова ціна – 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

1 вересня ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме тільки фактично спожитий об`єм газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.