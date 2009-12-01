Спецслужби Росії йдуть з Криму - ЗМІ

Співробітники контррозвідки Чорноморського флоту РФ залишають Севастополь і припиняють діяльність у Криму, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на джерело в російських силових структурах.

Офіцери особливого відділу переводяться до Новоросійська.

За словами співрозмовника агентства, керівництво відділу вже залишило Севастополь, а оперуповноважені закривають документацію.

Раніше голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО зажадав від Росії, щоб до кінця грудня територію країни залишили 19 офіцерів ФСБ РФ. Вони перебували в Україні згідно з окремим пунктом договору про базування флоту й охороняли російських моряків, зазначає агенція.

За словами НАЛИВАЙЧЕНКА, тепер їхні функції виконуватимуть підрозділи військової контррозвідки СБУ. Тим часом, командування ЧФ категорично заперечує можливість перебування на кораблях і берегових частинах флоту співробітників СБУ.

За словами джерела РІА “Новости”, рішення підпорядковуватися вимогам СБУ було ухвалено, щоб уникнути провокацій з українського боку.

Передбачається, що особливий відділ перебуватиме в Новоросійську, принаймні, до кінця виборів в Україні.