Зіткнулися Жигулі та трейлер з газом. Цистерну відірвало, водій загинув
10:00, 12 грудня 2009Крым
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Людина загинула внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажним у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
«Водій автомобіля ВАЗ-2102 порушив правила проїзду перехрестя і здійснив зіткнення з трейлером «Сканія», що перевозив цистерну з газом пропан-бутан у кількості 37 метрів кубічних», - інформує прес-центр.
Повідомлення про аварію на 265-му кілометрі траси Херсон - Джанкой - Феодосія - Керч надійшла у п`ятницю ввечері.
Цистерну відірвало від трейлера і відкинуло на узбіччя дороги.
Водій легкового автомобіля загинув на місці аварії.
Цистерна не пошкоджена, витоку газу не було.
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