Автівка влетіла в дерево: є жертви
10:07, 22 грудня 2009Крым
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Аварія на заході Криму
Одна людина загинула і двоє отримали травми внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом в західному Криму, повідомила прес-служба кримської Державтоінспекції.
Водій не впорався з управлінням автівки «Таврія» в понеділок в Сакському районі, машина виїхала за межі проїжджої частини, де врізалася в дерево.
Загинув 37-річний пасажир.
Травмовані 36-річний пасажир і 31-річний водій легковика.
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