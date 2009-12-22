Автівка влетіла в дерево: є жертви

Одна людина загинула і двоє отримали травми внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом в західному Криму, повідомила прес-служба кримської Державтоінспекції.

Водій не впорався з управлінням автівки «Таврія» в понеділок в Сакському районі, машина виїхала за межі проїжджої частини, де врізалася в дерево.

Загинув 37-річний пасажир.

Травмовані 36-річний пасажир і 31-річний водій легковика.