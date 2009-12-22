Автівка влетіла в дерево: є жертви

10:07, 22 грудня 2009
Крым
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Аварія на заході Криму

Одна людина загинула і двоє отримали травми внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом в західному Криму, повідомила прес-служба кримської Державтоінспекції. 

Водій не впорався з управлінням автівки «Таврія» в понеділок в Сакському районі, машина виїхала за межі проїжджої частини, де врізалася в дерево. 

Загинув 37-річний пасажир.  

Травмовані 36-річний пасажир і 31-річний водій легковика.

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