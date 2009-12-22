П`яний депутат влаштував аварію

Дорожня аварія за участю депутата міської ради Євгена ДАНІЛОВА, який перебував у стані алкогольного сп`яніння, сталася в понеділок у Сімферополі, стверджує міліція.

«На абсолютно прямій ділянці дороги, за наявності сухого асфальтобетонного покриття і проїжджої частини шириною 7,5 метра водій автомобіля Daihatsu Materia ДАНІЛОВ Євген - депутат Сімферопольської міської ради, радник мера Сімферополя, виїхав на смугу стрічного руху і скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-21093 під керуванням ГОЛУБОВА Євгена», - повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Криму.

В результаті аварії обидва водії одержали тілесні ушкодження. Триває розслідування обставин події.

«При оформленні ДТП ДАНІЛОВ не пред`явив медичну довідку водія і страховий поліс, талон державного технічного огляду його автомобіля дійсний до 2009 року і мав бути замінений до 15 грудня. Водій другого автомобіля пред`явив документи в повному обсязі», - додали у міліції.

Ця аварія також проходить по зведенню ДАІ, але без вказівки на прізвища і посади.

ДАНІЛОВ входить до фракції блоку «За Януковича!», зазначено у списку депутатів на сайті міськради Сімферополя.