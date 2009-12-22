Коли будуть вибори до ради Криму?

Заступник голови Верховної Ради Криму Михайло БАХАРЄВ прогнозує дискусію серед кримських депутатів щодо дати виборів до парламенту автономії.

«Одне зрозуміле з цього рішення на сьогодні: призначення виборів на 2010 рік Верховною Радою України визнано неконституційним. Дату виборів може визначати тільки Верховна Рада Криму, але ми, власне, говорили це і раніше», - зазначив БАХАРЄВ сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, коментуючи рішення Конституційного Суду, який визнав неконституційним визначення року проведення виборів до кримського парламенту Верховною Радою України.

На питання, коли будуть вибори, віце-спікер відповів: «Один Господь Бог знає. Буде Верховна Рада (АРК) визначатися. Напевно, буде непросте рішення. Обговорюватимемо».

У вересні 2008 року було ухвалено постанову ВР Криму про внесення змін до статті 22 Конституції автономії про збільшення терміну повноважень кримських депутатів з 4-х до 5-ти років.

У березні 2009 року парламент країни ухвалив закон, який передбачає внесення змін до Конституції Криму в частині продовження терміну повноважень депутатів ВР автономії, при цьому обумовлюється, що дія закону не розповсюджується на нинішнє скликання, зміни набувають чинності після обрання нового складу парламенту республіки.

У червні кримські депутати звернулися до КСУ з проханням визнати неконституційним рішення ВР про призначення виборів до парламенту автономії на 2010 рік.

22 грудня Конституційний Суд України визнав неконституційним визначення року проведення виборів до ВР АРК у законі про затвердження змін до статті 22 Конституції автономії. На думку КС, визначаючи при ухваленні закону час проведення виборів до представницького органу автономії, Верховна Рада України втрутилася в компетенцію кримського парламенту.