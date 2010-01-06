Міліція пов`язала 6 противників Тягнибока в Севастополі (фото)

Севастопольська міліція в середу затримала 6 учасників пікету ділового і культурного центру, в якому кандидат на пост президента України, лідер організації «Свобода» Олег ТЯГНИБОК проводив зустріч з виборцями, повідомив начальник штабу управління МВС Сергій ПОМЄЛКОВ.

«В цілому, правоохоронні органи зі своїм основним завданням - забезпеченням громадського порядку і безпеки особи, що охороняється, вважаю, впоралися. Громадський порядок був забезпечений достатньо організовано», - сказав він кореспонденту УНІАН.

Міліції вдалося уникнути «прямих сутичок між політичними силами протилежних поглядів».

«Основне завдання ми виконали, тобто, і представники севастопольських громадських організацій провели пікет, висловили свою точку зору - це їхнє право, і була проведена зустріч жителів міста з кандидатом у президенти України», - сказав ПОМЄЛКОВ.

«Є ряд недбайливих представників деяких громадських організацій - це не ПСПУ, не Партія регіонів, які достатньо організовано провели свої заходи. Були провокатори, які намагалися прорвати ланцюжок. Один із таких активних розбив скло автобуса. Він затриманий. Крім того, ряд громадян, які поводилися неадекватно, намагалися порушувати громадський порядок, закликали до порушення (порядку), теж були затримані. Ми проведемо перевірку», - підкреслив полковник.

За його даними, в пікетуванні зустрічі взяли участь від 600 до 800 осіб.

ТЯГНИБОК наприкінці зустрічі з виборцями, що тривала більше двох годин, подякував місцевим правоохоронним органам за те, що вони змогли забезпечити правопорядок. Разом із тим він висловив жаль у зв`язку з незрозумілими моментами».

Фото Андрія Любимова /УНІАН/